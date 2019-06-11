تحديد هوية طيار المروحية التي تحطمت في سماء مانهاتن

تم تحديد هوية الطيار الذي قتل في حادث تحطم مروحيته فوق ناطحة سحاب في مدينة نيويورك.

وأكدت شركة العقارات التي كانت تستخدم المروحية، أمس الاثنين، أن الطيار يدعى تيم ماكورماك من كلينتون كورنرز في نيويورك.

وقالت شركة أميركان كونتيننتال بروبيرتيز إن ماكورماك كان طيارا لدى الشركة طوال السنوات الخمس الماضية.

وسبق لماكورماك أن عمل متطوعا كرئيس فرقة إطفاء في منطقة إيست كلينتون.

وأفادت سجلات إدارة الطيران الفيدرالية أنه منح رخصة قيادة المروحيات والطائرات ذات المحرك الواحد في العام 2004. كما حصل على شهادة مدرب طيران العام الماضي.

وقالت السلطات إن المروحية كانت تستخدم لسفر المديرين التنفيذيين.

وكانت المروحية تحلق في جو ماطر ملبد بالغيوم الكثيفة عندما تحطمت فوق مبنى أكسا إكواتابل في وسط مانهاتن.

وأعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك، أمس الاثنين، أن طائرة مروحية تحطمت فوق مبنى بمانهاتن. وقال حاكم نيويورك أندرو كيومو، إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطراري للطائرة المروحية على سطح المبنى ووقوع حريق.

وأضاف أن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى.