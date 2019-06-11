ترمب: تلقيت رسالة دافئة جداً من زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه تلقى رسالة "دافئة للغاية" و"جميلة" من زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، الاثنين.

وفي كلمة للصحافيين في البيت الأبيض، قال ترمب إنه يعتقد أن أمرا إيجابيا سيحدث مع بيونغ يانغ، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وأوضح أن كيم أوفى بوعده، ولم يجرِ اختبارات نووية أو صاروخية طويلة المدى.

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"بايدن أضحوكة"

إلى ذلك، وصف ترمب، المنافس الديمقراطي في الانتخابات نائب الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما، جون بايدن، بأنه "أضحوكة ودمية ولا يمكن أن يكون منافساً".

وأوضح أن "الصين حصلت على ملايين الدولارات على أكتاف بايدن وأوباما"، مشيراً إلى "تحقيق إنجازات كبيرة مع الصين وهي تدفع لنا مليارات الدولارات".

وتعهد الرئيس الأميركي بأن الصين ستبرم في النهاية اتفاقا مع واشنطن.