أميركا: قائد الهليكوبتر المنكوبة غير مؤهل للتحليق بأجواء صعبة

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن قائد الطائرة الهليكوبتر الذي هبط بها اضطراريا على سطح ناطحة سحاب في مانهاتن بمدينة نيويورك في أجواء مطيرة وضبابية غير حاصل على تصريح بالتحليق في أجواء مناخية غير مواتية.

وكان الطيار تيم مكورماك (58 عاما) هو الوحيد على متن الهليكوبتر عندما هبط بها اضطراريا على سطح البرج الإداري المكون من 50 طابقا بعد ظهر يوم الاثنين وحدث ذلك بقوة اهتز معها العاملون في شركات المال والقانون التي توجد في الطوابق بالأسفل.

وتحولت الطائرة إلى كتلة من اللهب، وانطلقت منها سحابة من الدخان في مشهد أعاد إلى الأذهان ذكرى اصطدام طائرتي ركاب بمركز التجارة العالمي في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقالت إدارة الطيران إن مكورماك حلق بطائرته فوق واحدة من أكثر الأحياء الحضرية تكدسا وسط أجواء مطيرة وسحب منخفضة رغم عدم حصوله على ترخيص باستخدام أنظمة الملاحة التي تتيح التحليق بالطائرة في مستوى رؤية منخفض.

ولقي مكورماك حتفه في الحادث الذي جدد النداءات بتشديد قيود التحليق في أجواء نيويورك.