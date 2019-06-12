ترمب: الأزمة مع إيران تحت السيطرة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن الأزمة مع إيران تحت السيطرة.

وقال في خطاب توجه فيه إلى أنصاره في أيوا، منتقداً سياسة الإدارة السابقة في ملف إيران: "الإدارة السابقة منحت إيران 150 مليار دولار، كما نقلت ملايين الدولارات نقداً عبر الطائرات إليها، وكل ما حصلنا عليه في المقابل، اتفاق سيئ"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

موضوع يهمك طالب 14 ناشطا سياسيا ومدنيا إيرانيا المرشد علي خامنئي، بالتنحي وتغيير الدستور عبر رسالة مفتوحة، وجهت إلى الشخص الأعلى... 14 ناشطاً إيرانياً يتحدون خامنئي علناً: تنحّى إيران

"الموت لأميركا"

وتابع قائلاً: بعد التوقيع هتف الإيرانيون الموت لأميركا، متسائلاً: "كيف يوقع مسؤول أميركي اتفاقاً مع أناس يهتفون الموت لأميركا؟!".

إلى ذلك، أضاف أن هذا الشعار لم يعد يسمع في الوقت الحالي، وقال: "من الأفضل ألا أسمعه".

Beautiful afternoon in Iowa. Thank you to all of our Nation’s Farmers. May God bless you, and may God Bless America! pic.twitter.com/VYA2bSzMWf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2019

يذكر أن ترمب قال في الخامس من يونيو، رداً على سؤال حول احتمال الحرب مع إيران: "دائما هناك فرصة"، إلا أنه استدرك مضيفاً أنه يفضل الحوار.

كما أكد من بريطانيا، الأسبوع الماضي، أن بلاده عازمة على التصدي لأعمال إيران الإرهابية.

وكان التوتر تصاعد بين البلدين في الأشهر الأخيرة، بعد أن عززت الولايات المتحدة العقوبات على إيران.