ترمب يغرد في ساعة متأخرة.. من يوقظ أوباما ليخبره بذلك!

في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقماً على إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

“Someone should call Obama up. The Obama Administration spied on a rival presidential campaign using Federal Agencies. I mean, that seems like a headline to me?” @TuckerCarlson It will all start coming out, and the Witch Hunt will end. Presidential Harassment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2019

وقال ترمب في تغريدته: "يجب على شخص ما أن يوقظ أوباما.. فقد تجسست إدارة أوباما على حملة رئاسية منافسة باستخدام الوكالات الفيدرالية.. أعني أن هذا سيكون الموضوع الرئيسي لي.. كل شيء سوف يبدأ في الظهور.. وستنتهي لعبة (مطاردة الساحرات) والمضايقات الرئاسية".

التغريدة التي جاءت في الساعة 12:28 صباحاً من الأربعاء، أشار فيها ترمب إلى المذيع والصحافي بقناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون الذي يدعم الرئيس الأميركي.

ويشير ترمب إلى تداعيات قضية التواطؤ الروسي المزعومة، وما ترتب عنها من تقرير مولر، ودعاوى الديمقراطيين في الكونغرس لعزل الرئيس.