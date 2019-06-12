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ترمب يغرد في ساعة متأخرة.. من يوقظ أوباما ليخبره بذلك!

المصدر: العربية.نت - عماد البليك
دونالد ترمب
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في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقماً على إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقال ترمب في تغريدته: "يجب على شخص ما أن يوقظ أوباما.. فقد تجسست إدارة أوباما على حملة رئاسية منافسة باستخدام الوكالات الفيدرالية.. أعني أن هذا سيكون الموضوع الرئيسي لي.. كل شيء سوف يبدأ في الظهور.. وستنتهي لعبة (مطاردة الساحرات) والمضايقات الرئاسية".

التغريدة التي جاءت في الساعة 12:28 صباحاً من الأربعاء، أشار فيها ترمب إلى المذيع والصحافي بقناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون الذي يدعم الرئيس الأميركي.

ويشير ترمب إلى تداعيات قضية التواطؤ الروسي المزعومة، وما ترتب عنها من تقرير مولر، ودعاوى الديمقراطيين في الكونغرس لعزل الرئيس.

كلمات دالّة

#أوباما, #واشنطن, #ترمب

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