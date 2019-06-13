بوتين: العلاقات الروسية الأميركية تسوء أكثر فأكثر

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة نُشرت الخميس، إن العلاقات بين موسكو وواشنطن تسوء أكثر فأكثر، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية فرضت عشرات العقوبات على روسيا.

وأعلن بوتين تقييمه المتشائم للعلاقات قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الشهر، التي قد يجتمع خلالها مع نظيره الأميركي دونالد ترمب.

وظلت العلاقات بين البلدين متوترة بسبب جميع القضايا من سوريا إلى أوكرانيا إلى جانب مزاعم بشأن تدخل روسيا في السياسة الأميركية وهو ما تنفيه موسكو.

موضوع يهمك في وقت يعاني فيه عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" أزمة كبيرة تهدد مستقبلها، منحت روسيا لها قبلة الحياة عبر توقيع اتفاق... روسيا تمنح هواوي الصينية "قبلة" الحياة شركات

وفي نص نشره الكرملين قال بوتين لتلفزيون (مير) "إنها (العلاقات) تتدهور، وتسوء أكثر فأكثر".

وأضاف "أرى أن الإدارة الحالية أقرت عشرات القرارات بشأن فرض عقوبات على روسيا في الأعوام القليلة الماضية".

وقارن الرئيس الروسي علاقات بلده المضطربة مع واشنطن بما وصفها بعلاقاتها المزدهرة مع الصين، وهي صداقة استراتيجية تثير قلق بعض صناع القرار في الولايات المتحدة.

وقال ترمب للصحافيين أمس الأربعاء إنه سيجتمع مع بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان. لكن الكرملين أعلن قبل ذلك بيوم أن فكرة الاجتماع "غير محسومة" ولم تجر أي مناقشات بشأن التفاصيل بعد.

وعبر ترمب أمس الأربعاء عن أمله في أن تكون للولايات المتحدة "علاقات عظيمة مع روسيا" لكنه تعهد بنشر ألف جندي أميركي في بولندا وهي خطوة جاءت بطلب من وارسو لردع أي عدوان محتمل من روسيا.

وفي خطوة أخرى ستثير قطعاً غضب موسكو، قال ترمب أمس إنه يبحث فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" الروسي وحذر ألمانيا من الاعتماد على روسيا للحصول على الطاقة.

وأشاد بوتين خلال المقابلة بالصين في حربها التجارية الراهنة مع الولايات المتحدة وقال إنه يأمل في علاقات أكثر سلاسة مع واشنطن على الرغم من الصدع الحالي في العلاقات.

وأضاف "نأمل حقا أن يسود المنطق السليم في النهاية".

واستكمل "يمكننا.. التوصل مع جميع شركائنا، بمن في ذلك الأميركيون لبعض القرارات في إطار قمة مجموعة العشرين المقبلة التي ستكون بناءة وستهيئ الأوضاع المستقرة الضرورية للتعاون الاقتصادي".