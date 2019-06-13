ترمب: لا أميركا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أنه من المبكر جداً "حتى مجرد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران، وذلك على الرغم من تزايد حدة التوترات في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه وإذ يثمن مهمة الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي بدأ زيارة إلى طهران الأربعاء أضاف: "أشعر شخصياً أنه من المبكر جداً حتى مجرد التفكير بإبرام اتفاق. هم ليسوا مستعدين، ولا نحن أيضاً".

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

وأتت تغريدة ترمب قبيل دقائق من تصريح أدلى به وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، واتّهم فيه إيران بالوقوف خلف هجومين استهدفا الخميس ناقلتي نفط في خليج عمان.

غير أن الوزير الأميركي أكد في الوقت نفسه أن بلاده ما زالت تريد أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات "عندما يحين الوقت لذلك".

وأكد بومبيو، اليوم الخميس، أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق"، مضيفاً أن "الأعمال الإيرانية الاستفزازية تشكل تهديدا للأمن الدولي".

وشدد بومبيو، في مؤتمر صحافي، على أن "إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان". وتابع: "سندافع عن مصالحنا وحلفائنا وعن التجارة الدولية من خطر إيران".

موضوع يهمك أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق"، مضيفاً أن "الأعمال... بومبيو: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عُمان أميركا

كما اعتبر بومبيو أن "إيران أهانت رئيس وزراء اليابان بعد ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته".

وأوضح بومبيو "التقييم أن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط يستند إلى معلومات من المخابرات"، شارحاً أن "نوع الأسلحة وأسلوب الهجوم على ناقلتي النفط ومعلومات المخابرات تؤكد تورط إيران".

كما أكد أن "هجمات إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر في المنطقة. إيران تعمل على تعطيل حركة النفط عبر مضيق هرمز".