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أميركا.. سجن أردني 15 عاماً لمحاولته الانضمام إلى داعش

المصدر: أوهايو - أسوشيتد برس
ليث وليد العبيني
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صدر حكم بسجن ليث وليد العبيني، وهو أردني مقيم في أوهايو، 15 عاما لمحاولته الانضمام إلى داعش.

وقضى ولتر رايس، القاضي بالمحكمة الجزئية، الخميس، أيضا، بإخضاع الأردني للمراقبة 25 عاما، إلا أن العبيني ( 28 عاما) من المرجح ان يجري ترحيله عقب انقضاء فترة محكوميته.

واعتقل العبيني في مطار سينسيناتي- شمال كنتاكي الدولي عام 2017. وقال الادعاء إنه حاول التوجه جوا إلى تركيا أو الأردن قبل الانضمام إلى مقاتلي داعش في سوريا.

ووجهت إلى الأردني تهمتا التآمر ومحاولة تقديم دعم لمنظمة إرهابية أجنبية. وقالت السلطات الفيدرالية إنه كان يرغب في أن يكون مفجرا انتحاريا.

وأكد العبيني للقاضي أنه كان على الدوام معارضا للإرهاب، وأنه "لم يفكر أبدا في الإضرار بالشعب الأميركي".

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