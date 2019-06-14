المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز تترك منصبها

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية حزيران/يونيو الجاري.

وقال ترمب في تغريدة على "تويتر" إن "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر".

وأعرب ترمب عن أمله في أن تترشّح ساندرز يوماً ما لمنصب حاكم ولاية أركنساس، علماً أنّ والدها مايك هوكابي سبق له وأن شغل هذا المنصب. وأضاف "ستكون رائعة!".

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أنه من المبكر جداً "حتى مجرد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران، وذلك على الرغم... ترمب: لا أميركا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق أميركا

ولم يعط ترمب أي إشارة إلى اسم الشخص الذي سيخلف ساندرز في هذا المنصب الاستراتيجي.

وهذه المرأة صاحبة اللكنة الجنوبية والمولودة في مدينة "هوب" الصغيرة تعرّف إليها الشعب الأميركي في بداية عهد ترمب عندما كانت مساعدة لشون سبايسر الذي ما لبثت أن خلفته في تموز/يوليو 2017.

ومنذ نعومة أظافرها تمرّست ساندرز في السياسة بفضل والدها الذي عيّنها في 2016 مديرة لحملته الانتخابية في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية قبل أن تلتحق بفريق دونالد ترمب.