ترمب: لست متعجلاً لإبرام اتفاق مع كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أنه ليس متعجلا لإبرام اتفاق مع كوريا الشمالية بشأن برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بعد أيام من تلقيه خطابا من زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

وردا على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بشأن انتهاكات العقوبات على كوريا الشمالية، قال ترمب إن "الجميع يحاولون انتهاك العقوبات".

وأضاف أن العقوبات تضر كوريا الشمالية، وأن الولايات المتحدة تواصل فرضها.

وأعلن ترمب، الثلاثاء، أنه تلقى رسالة "دافئة للغاية" و"جميلة" من زعيم كوريا الشمالية، قبل يوم.

وفي كلمة للصحافيين في البيت الأبيض، قال ترمب إنه يعتقد أن أمرا إيجابيا سيحدث مع بيونغ يانغ، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وأوضح أن كيم أوفى بوعده، ولم يجرِ اختبارات نووية أو صاروخية طويلة المدى.