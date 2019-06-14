ترمب يبحث هاتفياً مع آبي الهجوم على ناقلتي النفط

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وناقشا القضايا الثنائية والهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

كما ناقش ترمب وآبي زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى إيران، وقدم ترمب الشكر لشينزو آبي على جهوده لتسهيل التواصل مع إيران.

وبحثا أيضا المفاوضات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، والتحضيرات لقمة مجموعة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتبر في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى شريط فيديو نشره البنتاغون.

وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز "إيران قامت بهذا الأمر"، مضيفاً "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران".

من جانب آخر، بدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة.

وقال ترمب "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".

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وأوضح ترمب أن "أميركا تريد إعادة إيران للتفاوض"، وأضاف: "أنا مستعد حينما تكون إيران مستعدة، وليس هناك ما يدعو للعجلة".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن اعتباراً من الخميس، أن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ إيران مسؤولة عن هجومي اليوم في بحر عمان".

وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية، الخميس، في بحر عمان لهجومين، ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.