سيناتور أميركي: لماذا إيران وراء تفجير ناقلتي النفط؟

اتهم السيناتور ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فلوريدا (الحزب الجمهوري)، إيران بالسبب وراء تفجير ناقلتي النفط في بحر عمان.

وأعاد روبيو تغريدة خبر نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول الهجوم على الناقتلين، وكتب: "تقارير إعلامية كهذه تزعم أنه ليس من الواضح من الذي يقف وراء هذه الهجمات في الخليج، وهو ما تعتقد إيران أنه سوف يجعلها تنفد بجلدها".

ويضيف متسائلاً: "إذا لم تكن هي إيران، فمن هو الفاعل؟".

ثم يجيب: "الحرس الثوري الإيراني هو الكيان الوحيد في ذلك النطاق الذي لديه القدرة على القيام بذلك".

مطار أبها أيضا

وأعقب روبيو تغريدته التي تتهم إيران بتفجير الناقلات، بتغريدة أخرى أشار فيها إلى الهجوم على مطار أبها.

وكتب: "الهجوم على مطار مدني في المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين باستخدام صواريخ كروز التي قدمها الحرس الثوري الإيراني، يجب إلقاء اللوم فيه على إيران كذلك".

وتوقع روبيو في تغريدة أخرى أن "يبحث الحرس الثوري الإيراني عن أماكن أخرى توفر لهم الفرصة لمهاجمة الولايات المتحدة بطريقة يعتقدون أنها توفر لهم مصداقية، في سوريا والعراق وحتى أفغانستان".

وأشار إلى أن "فيلق القدس – وحدات خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني - قد أوجد القدرة على استخدام البدائل للقيام بهجمات ضد الأميركيين".

موضوع يهمك أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، فجر الجمعة، أن لندن ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان،... بريطانيا ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط الخليج العربي

وفي إعادته لنشر خبر من نيويورك تايمز حول تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال فيه، إن الأدلة الاستخباراتية تشير إلى تورط إيران في تفجير الناقلتين.

فقد كتب روبيو معلقاً: "ليست هي المعلومات الاستخباراتية وحدها فقط التي تظهر أن إيران وراء هجمات الخليج، لكن المنطق السليم يقول هذا أيضا".

وأردف مؤكداً ما سبق أن صاغه: "إنها حقيقة أن قوات البحرية الإيرانية هي فقط القادرة على وضع ألغام مثل هذه.. فقط الحرس الثوري وبدائله هم الذين يستطيعون شن هجمات القوارب السريعة كهذه التي جرت".