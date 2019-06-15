ترمب يدافع بقوة عن مستشارته.. "لا لن أفصلها"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يفصل مستشارته بالبيت الأبيض، كيليان كونواي، لأنها انتهكت قانون "هاتش"، وقام بتوبيخ هيئة فيدرالية عليا أوصت بذلك.

وأكد ترمب خلال مقابلة هاتفية مع برنامج Fox & Friends على قناة فوكس نيوز الأميركية: "أعتقد أنها شخص رائع.. لا لن أفصلها".

وجاءت تعليقات الرئيس بعد يوم واحد من إعلان مكتب المستشار الخاص الأميركي علناً أنه يجب إقالة كونواي من منصبها.

ويحد قانون هاتش من بعض الأنشطة السياسية للموظفين الفيدراليين، بهدف منع الحكومة الفيدرالية من التأثير على الانتخابات أو العمل بطريقة حزبية.

ولا يرتبط المكتب المذكور بالتحقيق الذي أجراه المستشار الخاص روبرت مولر حول التؤاطو الروسي المزعوم في الانتخابات 2016 لصالح حملة ترمب.

ودافع ترمب بشدة عن مستشارته قائلاً إنه "سيحصل على إحاطة قوية للغاية"، بشأن انتهاكات قانون هاتش من قبل كونواي، لكنه أشار إلى أنه لن يوصيها بتغيير سلوكها.

وقال: "يبدو لي أنهم يحاولون إخراجها من حرية التعبير وهذا ليس عدلاً".

وقد وجد تقرير من 17 صفحة قُدِّم إلى البيت الأبيض أن كونواي انتهكت القانون في أكثر من ست مقابلات تلفزيونية وكذلك في توتير، من خلال "ذمّ المرشحين الديمقراطيين للرئاسة بينما كانت تتحدث بصفتها الرسمية".

ويجادل البيت الأبيض بأن مكتب المستشار الخاص طبق القانون على نطاق واسع، وانتهك حقوق كونواي الشخصية.

يمنع قانون هاتش الغالبية العظمى من الموظفين الفيدراليين من استخدام "سلطتهم الرسمية أو نفوذهم لغرض التدخل أو التأثير على نتيجة الانتخابات". وقد أيدته المحكمة العليا في عامي 1947 و1973.