ترمب عن رئيس بلدية لندن: "كارثة"

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رئيس بلدية لندن، صادق خان، مجدداً، السبت، ووصفه بأنه "كارثة" و"سيزداد سوءاً" بعد مقتل ثلاثة أشخاص في المدينة خلال أقل من 20 ساعة.



وأعاد ترمب نشر تغريدة للمعلقة، كاتي هوبكنز، التي وصفت لندن بأنها "مدينة الطعن"، وقالت "هذه لندستان (التي يرأسها) خان"، في عبارة استخدمت لوصف فشل المدينة في التصدي لمتطرفين.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster - will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

وقال ترمب على تويتر: "لندن تحتاج لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن. خان كارثة - وسيجعل فقط الأمور تزداد سوءاً!".

وكان ترمب قد وصف خان بأنه فاشل في وقت سابق من الشهر الحالي، بعدما انتقد خان حكومة بلاده لتوجيهها دعوة لترمب للقيام بزيارة دولة لبريطانيا.