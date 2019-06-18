صور جديدة لإزالة إيران لغماً من الناقلة اليابانية

نشر الجيش الأميركي، الاثنين، صوراً جديدة قال إنها لقوات إيرانية تزيل لغماً من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضي في خليج عمان.

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان يشرح الصور أن "إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر والمهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر".

موضوع يهمك أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، مساء الجمعة، أن بلاده شبه متأكدة من أن الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط... بريطانيا: الحرس الثوري هاجم ناقلتي النفط ببحر عمان الخليج العربي

ويظهر في إحدى هذه الصور، وعددها 11 صورة، جسم معدني دائري ملتصقاً ببدن الناقلة اليابانية كوكوا كوريجيوس. وبحسب وزارة الدفاع الأميركية فإنّ هذا الجسم هو أحد المغناطيسات التي استخدمت لتثبيت لغم لم ينفجر تؤكّد واشنطن أنّ الإيرانيين ثبّتوه على السفينة ثم سارعوا إلى نزعه بعد الهجوم.

وبحسب واشنطن، فإنّ هذه الصور التقطتها مروحية سيهوك تابعة للبحرية الأميركية.

ووفقاً لخبراء متفجرات في البحرية الأميركية، فإنّ المكان الذي اختير لتثبيت الألغام على بدن السفينة، فوق خط الماء، يدلّ على أن الهدف لم يكن إغراق السفينتين.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن الخميس أن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ جمهورية إيران الإسلامية مسؤولة عن الهجومين في بحر عمان".

وقال بومبيو الذي ترأس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيراً للخارجية "أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة. سيرى العالم الكثير منها".

وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية الخميس في بحر عمان لهجومين ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

والجمعة، أصدر الجيش الأميركي تسجيلاً مصوراً قال إنه يظهر أن الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لاصقا غير منفجر من إحدى ناقلات النفط المستهدفة بالقرب من مضيق هرمز.