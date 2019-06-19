ترمب مطلقاً حملته الانتخابية: اقتصادنا الآن "موضع حسد"

أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حملة إعادة انتخابه رئيساً عام 2020 الثلاثاء خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو في فلوريدا، حيث احتشد نحو 20 ألفاً من مناصريه وهم يهتفون "يو أس آيه".

وخاطب ترمب الحشد بالقول إنهم شكلوا معاً "حركة سياسية عظيمة" أجبرت "مؤسسة سياسية معطلة فاسدة" على الأفول.

وقبل المهرجان كتب ترمب على تويتر "الناس لم يشهدوا شيئاً كهذا (إلا إذا كنت تعزف الغيتار). سيكون المهرجان ضارياً".

وأشار ترمب إلى منصة الإعلام التي تعج بالصحافيين والكاميرات، قائلاً "هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك"، ليؤازره الحشد بالهتاف.

واعتبر ترمب أن اقتصاد البلاد الآن "موضع حسد" العالم، وربما "أعظم اقتصاد حصل عليه الأميركيون في تاريخ بلادنا".