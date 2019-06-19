هوك للكونغرس: واشنطن أضعفت تمويل إيران لحزب الله وحماس

عقد الكونغرس الأميركي، الأربعاء، جلسة استماع للمبعوث الأميركي لإيران، براين هوك، الذي أكد أن العقوبات الأميركية على طهران أضعفت تمويلها لحزب الله وحماس.

وفي شهادة أمام لجنة في مجلس النواب، ذكر هوك أن إدارة دونالد ترمب نفذت عقوبات قصوى ضد إيران للحيلولة دون حيازتها للسلاح النووي، وإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وأشار إلى أن إيران تواصل دعمها للميليشيات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية رغم العقوبات الأميركية.

واتهم هوك، إيران بزيادة معاناة الشعب اليمني عبر دعم الحوثيين. وقال إن طهران دعمت النظام السوري في دمشق. كما ذكر أن إيران استخدمت حزب الله في لبنان لتقويض الاستقرار، في إشارة إلى تورطها في سياسات خبيثة لتقويض الاستقرار في المنطقة.

وأوضح هوك أن العقوبات الأميركية على إيران أضعفت تمويل طهران لحزب الله وحماس، وجعلت فاتورة سياساتها الخارجية باهظة التكاليف.

ودعا المبعوث الأميركي، طهران إلى مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب.

وخلال الجلسة، أكد أعضاء في الكونغرس أن اقتصاد إيران انهار تحت تأثير العقوبات وتراجع بنسبة 6%.

وأشاروا إلى أن إيران قلصت دفاعاتها في سوريا بنسبة الثلث، وحتى مقاتلو حزب الله لم يحصلوا على مرتباتهم.