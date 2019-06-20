أميركا ترسل قطعاً بحرية إلى موقع الدرون التي أسقطتها إيران

أرسلت أميركا قطعاً بحرية، الخميس، إلى موقع الطائرة المسيرة (الدرون) التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إن موقع حطام طائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي أسقطتها إيران موجود في المياه الدولية بمضيق هرمز وإن قطعا بحرية أميركية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة.

ولم يعلق الجيش الأميركي بعد على موقع حطام الطائرة المسيرة (إم.كيو-4سي ترايتون) التابعة للبحرية الأميركية.

لكن إذا تأكد موقع حطام الطائرة المسيرة فسيكون ذلك دليلا ماديا يلقي بظلال من الشك على رواية إيران التي أفادت فيها بأنها

أسقطت الطائرة المسيرة في إقليم هرمزجان المطل على الخليج بجنوب البلاد بصاروخ (خرداد 3) المحلي.

وتزامنت الخطوة مع اجتماع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس بمسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لبحث الرد على الهجوم الإيراني.

وقالت مراسلة "العربية" إن القرار الأميركي بالرد على الاعتداءات الإيرانية سيتخذ خلال ساعات، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يشهد حالة استنفار وأجواء غير معتادة.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، النقيب بيل أوربان، إسقاط طائرة درون من قبل إيران في الأجواء الدولية. وقال في بيان الخميس: "يمكن للقيادة المركزية الأميركية أن تؤكد أن طائرة مراقبة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت من قبل نظام صواريخ أرض جو إيراني أثناء تشغيلها في المجال الجوي الدولي، فوق مضيق هرمز في حوالي الساعة 11:35 مساءً بتوقيت غرينتش في 19 يونيو 2019".

وأضاف أن التقارير الإيرانية التي تفيد بأن الطائرة قد انتهت فوق إيران هي خاطئة.

مستشار للبيت الأبيض: جهود قطع إيرادات نفط إيران ناجحة

وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، الخميس، إن جهود الولايات المتحدة لقطع إيرادات إيران من تصدير النفط عن طريق العقوبات تؤتي ثمارها، نقلا عن "رويترز".

وأوضح نافارو في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن "ما نحاوله هنا وبنجاح، هو قطع إيرادات صادراتهم، الأمر ناجح بلا ريب، إنه يعمل بشكل جميل".