البيت الأبيض: بولتون يزور إسرائيل لبحث "الأمن الإقليمي"

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب، سيتوجه نهاية الأسبوع إلى إسرائيل حيث يجري لقاءات محورها "الأمن الإقليمي"، وذلك مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعلن غاريت ماركيس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن بولتون سيلتقي الأحد القادم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ثم نظيريه الإسرائيلي مير بن شبات، والروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للصحافيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أميركية مسيرة "ستعرفون قريبا".

وأضاف ترمب أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا، مؤكدا أن الطائرة الأميركية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي. وأضاف: "لدينا وثائق على أن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية".

وفي وقت سابق، الخميس، أكد الرئيس الأميركي، على حسابه في "تويتر"، أن إيران ارتكبت خطأ جسيما بإسقاط الطائرة الأميركية.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للصحافيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا... ترمب عن ضرب إيران: "ستعرفون قريباً" أميركا

أما الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، فقد ذكر، الخميس، أن أي عمل عسكري أميركي ضد إيران سيكون كارثة على الشرق الأوسط، وسيؤجج العنف، وسيؤدي إلى تدفق محتمل للاجئين.

وأضاف بوتين، خلال اللقاء التلفزيوني السنوي لاستقبال الأسئلة والإجابة عنها، أن موسكو تعتقد أن طهران ملتزمة تماما بالاتفاق النووي. ووصف العقوبات على إيران بأنها لا تستند إلى أي أساس.