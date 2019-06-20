مسؤول أميركي: السعودية شريك أمني أساسي ويجب الوقوف معها

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكا أمنيا رئيسيا، وجاء ذلك ردا على سؤال عن حكم أصدرته محكمة بريطانية عن مخالفة الحكومة للقانون حول السماح ببعض صفقات مبيعات الأسلحة للسعودية.

وقال كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية على الرغم مما وصفها بأنها "مواقف صعبة".

وأضاف: "إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأميركية والأفراد الأميركيين، ويتوجب علينا الوقوف جنبا إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية من أجل مصالحنا".

وحول الحكم القضائي، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، أن "الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي".

وذكر الجبير أن صفقات الأسلحة المبرمة بين بريطانيا والسعودية لن تتأثر من جراء هذا الحكم.