ترمب ومحمد بن سلمان بحثا تهديدات إيران لأمن المنطقة

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والإجراءات الضرورية والكفيلة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، إلى جانب العمل معاً بما يكفل أمن وسلامة وحماية المنافذ البحرية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لاستقرار الإمدادات النفطية، والعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

ضرب إيران

وكان البيت الأبيض، قد كشف اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا، الجمعة، "التهديد" الذي تمثله إيران، وذلك بعد تراجع واشنطن في اللحظات الأخيرة عن شن ضربات ضد طهران.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الزعيمين ناقشا دور السعودية الكبير في ضمان استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط العالمية. كما بحثا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي للنظام الإيراني".

وكان دبلوماسيون قد قالوا في وقت سابق، الجمعة، إن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين.

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها رويترز: "سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا".

وقال أحد هذه المصادر رافضا كشف هويته، إن واشنطن طلبت إجراء مباحثات بين الدول الـ15 الأعضاء في المجلس حول "آخر التطورات المتصلة بإيران، والحوادث الأخيرة التي تعرضت لها ناقلات نفط". وأورد مصدر آخر أن الاجتماع سيعقد بعد ظهر الاثنين.

وفي 13 حزيران/يونيو، تعرضت ناقلتا نفط لهجوم في بحر عمان بعد شهر من عمليات تخريب استهدفت أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط قبالة الإمارات.

والخميس، أسقطت إيران طائرة أميركية مسيرة، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك مجالها الجوي، لكن واشنطن نفت ذلك، وأكدت أن الطائرة كانت تحلق في الأجواء الدولية.

والجمعة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه ألغى، مساء الخميس، في اللحظة الأخيرة ضربات كانت ستستهدف إيران لتجنب سقوط خسائر بشرية كبيرة.