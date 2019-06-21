ترمب: أوقفت الهجوم على إيران قبل موعده بعشر دقائق

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه أوقف الهجوم على إيران قبل موعده بعشر دقائق، لأن الرد لم يكن متناسباً مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة.

وقال الرئيس الأميركي على "تويتر": "لستُ على عجلة من أمري بشأن إيران"، مشدداً على أن طهران "لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية أبدا رغما عن أميركا، ورغما عن العالم".

وأوضح أن الجيش الأميركي أعاد بناء قدراته، وأصبح الأفضل عالميا، في رسالة تهديد واضحة للنظام الإيراني.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

وكشف أن إدارته فرضت المزيد من العقوبات القاسية على إيران، ليلة الخميس.

وأوضح أن الجيش الأميركي استعد لضرب 3 مواقع إيرانية، وعندما سأل عن عدد القتلى المحتملين من جراء هذه الضربات، رد جنرال بأنهم "150"، هنا تدخل ترمب وقال: أوقفوا الضربة، بحسب التغريدة المفصلة التي نشرها الرئيس الأميركي.

نيويورك تايمز: ترمب وافق على ضرب إيران وتراجع

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز New York Times"، الجمعة، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس الأميركي ترمب وافق على هجمات على بضعة أهداف إيرانية كأجهزة الرادار وبطاريات الصواريخ، ثم تراجع.

وأضافت الصحيفة أن عدم تنفيذ الضربة قد يعود لتغيير الخطة لأسباب لوجستية واستراتيجية، مؤكدة أنه من غير الواضح إذا كان قرار شن هجمات على إيران ما زال قائماً.

موضوع يهمك نشرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، فجر الجمعة، صوراً لمسار وإحداثيات رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران، دون... البنتاغون ينشر صوراً لمسار الطائرة التي أسقطتها إيران أميركا

وقالت إن الضربة كانت مقررة قبل فجر الجمعة لتقليل المخاطر على المدنيين الإيرانيين، مضيفة أن قادة عسكريين تلقوا أمراً بتوقيف الضربة مؤقتاً.

من جانبها، قالت وكالة "أسوشييتد برس Associated Press" إن قصفاً أميركياً كان مقرراً مساء الخميس قبل أن يتراجع الرئيس ترمب.

يُذكر أن قرار الرجوع المفاجئ أوقف ما كان سيصبح ثالث عمل عسكري لترمب ضد أهداف في الشرق الأوسط، حيث إن الرئيس الأميركي ضرب مرتين أهدافاً في سوريا في 2017 و2018.

يأتي ذلك فيما حظرت واشنطن، الجمعة، تحليق الطائرات الأميركية في المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد يوم من إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وقالت إدارة الطيران الأميركية إنها قلقة من تصعيد التوتر بالقرب من مسارات جوية للطيران المدني. كما عرضت إدارة الطيران الأميركية التهديدات التي تواجه الرحلات التجارية في مجال إيران الجوي، مشيرة إلى القلق الأميركي من استعداد طهران لاستخدام صواريخ أرض-جو في المجال الجوي الدولي.