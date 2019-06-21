واشنطن تطلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول إيران

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين.

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها رويترز: "سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا".

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وقال أحد هذه المصادر رافضا كشف هويته، إن واشنطن طلبت إجراء مباحثات بين الدول الـ15 الأعضاء في المجلس حول "آخر التطورات المتصلة بإيران والحوادث الاخيرة التي تعرضت لها ناقلات نفط". وأورد مصدر آخر أن الاجتماع سيعقد بعد ظهر الاثنين.

وفي 13 حزيران/يونيو، تعرضت ناقلتا نفط لهجوم في بحر عمان بعد شهر من عمليات تخريب استهدفت أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط قبالة الإمارات.

والخميس، أسقطت إيران طائرة أميركية مسيرة، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك مجالها الجوي، لكن واشنطن نفت ذلك، وأكدت أن الطائرة كانت تحلق في الأجواء الدولية.

والجمعة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه ألغى، مساء الخميس، في اللحظة الأخيرة ضربات كانت ستستهدف إيران لتجنب سقوط خسائر بشرية كبيرة.