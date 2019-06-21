"يونايتد إيرلاينز" تعلق رحلاتها للهند تفادياً لمجال إيران الجوي

قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينزUnited Airlines "إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي الأميركية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "نظراً للأحداث الحالية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للسلامة والأمان للخدمة التي نقوم بها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق الخدمة".

ولم تشر الشركة إلى مدة التعليق.

وقالت شركة "أو.بي.إس غروب"، التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة، إن بيانات تعقب الرحلات بينت أن طائرات تجارية كانت تحلق على مقربة شديدة من الطائرة الأميركية المسيرة وقت إسقاطها.

وأضافت في تقريرها، أمس الخميس: "إن خطر إسقاط طائرة مدنية في جنوب إيران خطر حقيقي... نوصي بتجنب منطقة مضيق هرمز، إذ إن احتمال الخطأ في التعرف على هوية الطائرات وارد".

وفي الشهر الماضي نصحت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية شركات الطيران بتوخي الحرص لدى التحليق فوق إيران والمناطق القريبة نظراً لتزايد الأنشطة العسكرية وزيادة التوترات السياسية.

وقالت: "رغم أن إيران ليس لديها على الأرجح نية استهداف طائرات مدنية، فإن وجود العديد من الأسلحة المتقدمة المضادة للطائرات والبعيدة المدى في أجواء تتسم بالتوتر ينطوي على مجازفة بالخطأ في دقة الحسابات أو الخطأ في التعرف على هوية الطائرات، وبخاصة في فترات التوتر السياسي الشديد والتراشقات الكلامية".

وأمس الخميس قالت شركتا طيران أميركيتان أخريان هما الخطوط الجوية الأميركية "أمريكان إيرلاينز American Airlines" و"دلتا إير لاينز Delta Airlines" إن طائراتهما لا تحلق فوق إيران.