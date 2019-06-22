البيت الأبيض: ترمب يعين إسبر وزيراً للدفاع

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يعتزم تعيين وزير الجيش مارك إسبر وزيراً للدفاع.

وتولى إسبر منصب القائم بأعمال وزير الدفاع يوم الاثنين بعد استقالة باتريك شاناهان، الذي تنحى عن منصبه بعد ظهور تقارير إعلامية عن عنف منزلي.

ويأتي تثبيت إسبر على رأس البنتاغون بعيد ساعات من إعلان ترمب أنّه أمر بشنّ ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.

كذلك، فإن تعيين إسبر يأتي قبيل رحلته المقرّرة إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي يومي 26 و27 حزيران/يونيو الجاري.

وإسبر هو ثالث شخص يشغل هذا المنصب في غضون ستة أشهر فقط.

وقال ترمب الثلاثاء إنه سيرشح على الأرجح إسبر لقيادة البنتاغون. كما قال ترمب إنه يعتزم ترشيح ديفيد نوركويست، الذي يشغل حالياً منصب مراقب البنتاغون، لمنصب نائب وزير الدفاع.

وجمع مارك توماس إسبر بين العمل السياسي كعضو في الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى كونه مديراً تنفيذياً، حيث سبق أن خدم في منصب نائب رئيس العلاقات الحكومية في "رايثيون" المتخصصة في أنظمة الدفاع، التي تعتبر واحدة من أكبر عشر شركات في هذا المجال في العالم، وقد التحق بها في يوليو 2010.

واستقال وزير الدفاع الأسبق الجنرال جيم ماتيس من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الفائت.