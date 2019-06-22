القضاء الأميركي يبدأ محاكمة أحد رجال حزب الله

مثل رجل الأعمال اللبناني، نادر محمد فرحات، أمام محكمة فيدرالية أميركية في ميامي لتقرير ما إذا كان سيواجه تهم تبييض الأموال في ميامي أو في نيويورك، بعد أن رحلته سلطات الباراغوي وسلمته إلى أميركا.

وأوقف فرحات في مايو العام الماضي في المثلث الحدودي بين باراغواي والبرازيل والأرجنتين، حيث كان يتولى إدارة عمليات تبييض الأموال الناتجة من الاتجار بالمخدرات هناك عبر شبكة شركات ومؤسسات دينية لصالح ميليشيا حزب الله.

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وقالت صحيفة ميامي هيرالد إن قائمة عملاء حزب الله المقبوض عليهم طويلة، ضمنها علي عيسى شمص الذي رحلته الباراغوي كذلك إلى أميركا.

وحكم على علي عيسى شمص بالسجن 3 سنوات في ميامي، بتهمة تهريب أموال وكوكايين إلى لبنان ودول أخرى.

كما اعتبرت وزارة العدل الأميركية اللبناني قاسم تاج الدين "مهرب مخدرات"، وقالت إن "تاج الدين" عمل لصالح حزب الله.