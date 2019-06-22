جدل حول صورة تجمع بين مرشحين ديمقراطيين لرئاسة أميركا

أثارت صورة التقطت داخل طائرة مزدحمة لاثنين من المرشحين الديمقراطيين المنافسين على الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية في السباقات الأولية للحزب الديمقراطي، الكثير من الجدل والحرج.

ظهر في الصورة داخل الطائرة المرشح السيناتور اليساري بيرني ساندرز، يجلس بجوار النافذة وهو ينظر من خلالها للخارج، فيما كانت وراءه في الصف مباشرة، المرشحة المنافسة السيناتور إليزابيث وارين، وهي تقرأ في شيء ما.

الرحلة كانت يوم الجمعة، وبحسب موقع صحيفة "ذا هيل" لا يعرف إن كان الاثنان قد تحدثا مع بعضهما أو دردشا معاً، قبل صعود الطائرة أم لا، وهما يتنقلان في مدرجات المطار.

استناداً إلى بعض التعليقات من عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت هذا الأسبوع، يبدو الأمر أقل ترجيحاً.

هجوم على "القطة"

في وقت سابق من الأسبوع الماضي فقد شن ساندرز هجوماً على خصمته وارين، بعد أن أظهر تقرير لصحيفة بوليتيكو في واشنطن، أن الوسطيين في الحزب الديمقراطي يتجهون لترشيحها. وكان ساندرز قد غرّد: "لقد خرجت القطة من الحقيبة".

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وأشار إلى أن "الجناح المؤسسي للحزب الديمقراطي يمكن يلمعوا أي شخص، ولكن ليس بيرني".

وقال إنهم، يعرفون جدوله التدريجي "الذي يشمل الرعاية الصحية للجميع، وتفكيك البنوك الكبرى، وتطوير شركات الأدوية، ورفع الأجور، وهي الأمور التي تهدد الطبقة الوسطى". لكن ساندرز عاد للنفي بأن تغريدته تخص وارين "القطة".

وعندما سئل عن سبب اكتساب حملتها زخماً في الأسابيع الأخيرة، اقترح أن بعض الناخبين "يرغبون في رؤية امرأة منتخبة".

وقال ساندرز لشبكة "سي أن أن": "أعتقد أن هناك عدداً معيناً من الأشخاص الذين يرغبون في رؤية امرأة منتخبة، أفهم ذلك".

وأضاف: "هناك أشخاص يرغبون في رؤية شخص أصغر سناً، وأنا أفهم ذلك أيضاً. هناك الكثير من العوامل".

مناظرات مقبلة

وفقًا لما قاله الصحافي، ستيفن كليمونس من "ذا هيل"، فقد كانت رحلة الطائرة يوم الجمعة متجهة إلى ميامي، حيث ستعقد أولى المناظرات الديمقراطية الأسبوع المقبل.

ستكون وارين هي المرشح الوحيد الذي سيظهر في الليلة الأولى من المناظرات.

بينما سيشارك ساندرز في الظهور مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، والسيناتور كامالا هاريس، وعمدة ساوث بند بيت بوتجيج.

لكن من المقرر أن يظهر الاثنان وارين وساندرز في مؤتمر للجنة الوطنية الديمقراطية، في ساوث كارولينا في نهاية هذا الأسبوع.

يبقى الشيء اللطيف، بعيداً عن هل ثمة خصومة بين المرشحين وارين الشابة وساندرز العجوز، أن الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي قد استمتعوا بالتعليق على صورة الرجل صاحب النظارة الذي يجلس بجوار ساندرز، حيث أبدى البعض تعاطفهم معه.