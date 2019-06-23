المبعوث الأميركي يطالب من الكويت بضغط دولي على إيران

حض المبعوث الأميركي الخاص لإيران، #برايان_هوك، في الكويت، الأحد، دول العالم على الضغط على إيران "لخفض التصعيد"، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لنزاع مسلح ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال هوك للصحافيين في ختام لقاء مع مسؤولين كويتيين: "نشجع كل الدول على استخدام جهودها الدبلوماسية لحض إيران على خفض التصعيد ومقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسية".

وشدد المبعوث الأميركي على أن "تعزيز الأمن من أهم أولويات التعاون بين #أميركا و #الكويت".

وأشار إلى أن "القوات الأميركية في الكويت تسهم في تعزيز أمن المنطقة".

وأثنى هوك على "العمل الذي تم تنفيذه مؤخرا في مجلس الأمن بشأن التعامل مع إيران".

ويقوم هوك بجولة في منطقة الخليج لتبادل المعلومات في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.

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وارتفع منسوب التوتر بعد إسقاط إيران، الخميس، طائرة مسيرة أميركية. وتؤكد طهران أن الطائرة الأميركية اخترقت مجالها الجوي وهو ما تنفيه واشنطن.

وردا على إسقاط الطائرة الأميركية، أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغاها في اللحظات الأخيرة.

وقبل إسقاط الطائرة، استهدفت هجمات ناقلات نفط في منطقة الخليج، واتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها، وهو ما نفته بشدة الجمهورية الإسلامية.