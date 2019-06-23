بومبيو: زيارتي للسعودية والإمارات تؤكد تحالفنا الاستراتيجي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات، لبحث الأزمة مع إيران، والتأكيد على "أننا في تحالف استراتيجي" مع الحلفاء.

وقال للصحافيين قبل فترة وجيزة من مغادرته واشنطن: "سنتحدث عن كيفية التأكد من البقاء جميعا على الخط نفسه، وكذلك عن كيفية تشكيل تحالف عالمي" بشأن إيران. وأوضح أنه سيزور البلدين "الحليفين القريبين" في طريقه إلى الهند حيث يبدأ زيارة الثلاثاء.

استعداد للتفاوض

إلى ذلك، أعرب بومبيو عن "استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة"، مضيفا "هم يعرفون أين يجدوننا".

وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنه واثق "من القدرة على بدء المحادثات عندما تكون إيران مستعدة للتفاوض".

والسبت قال بومبيو إن الولايات المتحدة ستكثف الضغط الاقتصادي على إيران إلى أن تتخلى طهران عن العنف وتنخرط في الجهود الدبلوماسية الأميركية. وأضاف في بيان: "نعتزم التواصل عندما يحين الوقت الصحيح".

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كما أشار إلى أن طهران عندما تقرر "التخلي عن العنف وتقابل دبلوماسيتنا بدبلوماسيتها فإنها تعرف كيف تتواصل معنا".

وتأتي جولة بومبيو بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت أنه سيفرض عقوبات جديدة على إيران. لكنه أوضح في الوقت عينه أنه يرغب في إبرام اتفاق لدعم اقتصادها المتعثر، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة.

ودمر صاروخ إيراني طائرة استطلاع أميركية من طراز غلوبال هوك يوم الخميس، في حادث قالت واشنطن إنه وقع في المجال الجوي الدولي.

وفي تصريحات له في واشنطن السبت قبل توجهه إلى منتجع كامب ديفيد، أشار ترمب إلى أن حكومته تنتهج نهجا دبلوماسيا بالتحرك لفرض عقوبات جديدة وذلك للضغط على طهران.

وأوضح أن العمل العسكري مطروح "دوماً على الطاولة"، لكنه أضاف أنه مستعد للتوصل سريعاً إلى اتفاق مع إيران قال إنه سيدعم اقتصادها المتعثر.

وكتب لاحقاً على تويتر من كامب ديفيد "سنفرض عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين. أتطلع إلى اليوم الذي تُرفع فيه العقوبات عن إيران، وتصبح أمة منتجة ومزدهرة مجددا".