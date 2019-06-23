ترمب: الحرب مع إيران ستكون محو وإبادة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، أنه لم يبعث "برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم".

وأفادت تقارير إخبارية أن ترمب أرسل رسالة إلى طهران عبر عُمان لتحذيرها من ضربة عسكرية، الخميس، عقب قيام إيران بإسقاط طائرة أميركية مسيرة (درون).

وقال ترمب في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "أعتقد أن إيران تريد التفاوض والتوصل لاتفاق".

وقال كذلك "لم أقل أنني لا أريد الحرب مع إيران وأنني أريد التفاوض... لا أعلم من أرسلها إنها أخبار مزيفة".

وتابع "لكن رسالتي هي .. أنا لا أبحث عن الحرب وفي حال حدوثها ستكون محو وإبادة .. لكنني لا أسعى لفعل ذلك".

وفي إشارة إلى قضية مقتل جمال خاشقجي، صرح ترمب للشبكة الأميركية بأن القضية "خضعت لتحقيق مكثف بالفعل".

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأميركي أنه لم يتراجع عن قراره بشأن الضربة الأميركية على إيران، بل أرجأ الأمر فقط.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019

وقال ترمب في تغريدة نشرها عبر تويتر، "لم أتراجع عن الضربة العسكرية ضد إيران أبداً. الناس يتناولون المعلومات بطريقة غير دقيقة، فقط قمت بتأجيل الضربة في الوقت الحالي".

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكري ضد إيران لا يزال... ترمب: العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحاً أميركا

"هجوم سيبراني"

وكان الرئيس الأميركي قد وافق على هجوم سيبراني أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الإيرانية المستخدمة في إطلاق صواريخ وقذائف، رغم أنه تراجع عن هجوم عسكري رداً على إسقاط طائرة استطلاع أميركية بدون طيار، الخميس، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

ووفقاً لـ"مطلعين" نقلت عنهم صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فقد كانت "الضربات الإلكترونية"، التي شنها ليلة الخميس أفراد من قيادة القوات السيبرانية الأميركية، "يُشتغل عليها" منذ أسابيع إن لم يكن منذ شهور.

"عقوبات قوية"

من جهة أخرى، قال ترمب، إن عقوبات قوية جديدة ستفرض على إيران، الاثنين، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فإنه سيكون "أفضل أصدقائهم".

وكتب الرئيس الأميركي عبر موقع تويتر "سنفرض عقوبات إضافية مشددة على إيران الاثنين"، مضيفاً "لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية".

وأوضح أنه "لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! في ظل خطة (الرئيس السابق باراك) أوباما الفظيعة، كانوا في طريقهم إلى النووي في سنوات قليلة، والوضع الحالي غير مقبول. نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين".