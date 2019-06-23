ترمب يؤجل ترحيل "ملايين" المهاجرين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه أجل حملة واسعة لترحيل الأشخاص الذين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير مشروع.

وكتب في تغريدة عبر تويتر، السبت، أنه سيؤجل الأمر لمدة أسبوعين كي يمنح النواب وقتاً كافياً لمناقشة حلول للمشكلات الحدودية.

وجاء في التغريدة: "بناءً على طلب الديمقراطيين، أجّلت عملية إزالة الهجرة غير الشرعية (الترحيل) لمدة أسبوعين لمعرفة ما إذا كان يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن يجتمعوا ويضعوا حلاً لمشكلات اللجوء والثغرات على الحدود الجنوبية. إذا لم يكن الأمر كذلك، ستبدأ عمليات الترحيل!".

موضوع يهمك أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على "تويتر"، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستبدأ، الأسبوع المقبل، عملية طرد... ترمب: سنطرد ملايين المهاجرين غير القانونيين أميركا

وقال ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأميركية لوكالة "أسوشييتد برس" إن العملية ألغيت لأن تفاصيل تم تسريبها عن عبر وسائل الإعلام، ما قد يعرض سلامة ضباط الأمن للخطر.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.

وكان من المتوقع أن تبدأ العملية الأحد وأن تستهدف الأشخاص الذين تلقوا أوامر نهائية بالترحيل، بما في ذلك الأسر التي فصل في قضاياها القضاة، وذلك في نحو عشر مدن بينها هيوستن وشيكاغو ونيويورك وميامي.

وفي وقت سابق، كتب ترمب عبر تويتر في وقت سابق من الأسبوع أن العملية وشيكة، وقال إن وكالة الهجرة ستشرع في ترحيل "ملايين" الأشخاص.

والسبت أعلن نواب عدد من المدن أنّهم لن يتعاونوا مع الحملة، كما بدأ مدافعون عن حقوق المهاجرين بتوجيه نصائح للعائلات المعنية لتمكينها من تفادي التوقيف.

واعتبر ترمب أنّ هذه المواقف تحضّ على "الإجرام".

وقال ترمب للصحافيين إن هؤلاء المهاجرين "أتوا إلى بلادنا خلافاً للقانون وسنخرجهم بالقانون. سنعيدهم إلى بلادهم".