بعد خامنئي.. ظريف على قائمة عقوبات أميركا

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين، مساء الاثنين عقب توقيع الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بعقوبات جديدة على إيران، أن استهداف الطائرة المسيّرة لم يكن خطأ إيرانياً بل عملا متعمدا. وكشف أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأضاف أن هذه العقوبات ليست رمزية، مؤكدا أن فرض العقوبات يأتي عادة عقب معلومات استخباراتية لا يمكن الكشف عنها.

كما أشار الوزير الأميركي إلى أن بعض العقوبات كانت قيد الإعداد وأخرى جاءت بعد الأنشطة الإيرانية الأخيرة.

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عقوبات على 8 قادة من الحرس الثوري

وفي بيان لوزارة الخزانة الأميركية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق الإثنين أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وطالب ترمب، إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحا أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة، الخميس الماضي.

كما شدد الرئيس على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية أو مواصلة رعايتها للإرهاب.

وأوضح أن العقوبات الموقعة على طهران لن تستثني مكتب #خامنئي، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية المفروضة على #إيران قد تستمر لأعوام.

اتفاق كارثي

وفي كلمة من داخل البيت الأبيض قبل توقيع العقوبات، وصف الرئيس الأميركي الاتفاق النووي السابق مع إيران بالكارثي.

وألمح ترمب، بعد توقيع العقوبات، إلى أنه على استعداد للتفاوض مع الإيرانيين إذا رغبوا في ذلك.

وقال: "رسالتي إلى خامنئي أن يصبحوا بلدا عظيما بدلا أن ينتهجوا هذا النهج المدمر".

كما تعهد بحرمان كل من يعمل مع خامنئي من الوصول للنظام المالي العالمي.

وجاء توقيع ترمب بنفسه على العقوبات داخل البيت الأبيض في دلالة على عزم الإدارة الأميركية على مواجهة سياسات إيران.

يُذكر أن مثل هذه العقوبات تعلنها وزارة الخزانة الأميركية، ولكن المشهد بدا مختلفا هذه المرة.