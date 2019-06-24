بومبيو عن هجوم مطار أبها: الحوثيون يشنون هجمات لصالح إيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بوميو، اليوم الاثنين، تعليقاً على الهجوم الحوثي على مطار أبها إن الحوثيين يشنون هجمات استفزازية لمصلحة إيران.

وأضاف أن الحرب في اليمن ليست معزولة والمعتدي معروف، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الحوثية المتهورة.

وأكد بومبيو أن الحرب في اليمن تخلق كارثة إنسانية لمصلحة إيران، مطالبا الحوثيين الالتزام بتعهداتهم في اتفاق السويد.

وتابع وزير الخارجية الأميركي عقب زيارة إلى السعودية "أكدت للقادة السعوديين أن واشنطن ستواصل دعم حلفائها".

وعقب لقائه الملك سلمان في وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنه ناقش مع العاهل السعودي تصاعد التوتر في المنطقة والحاجة إلى تعزيز الأمن في مضيق هرمز.

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وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر: تم إجراء مباحثات بناءة مع الملك سلمان حول تصاعد التوتر في المنطقة.

إلى ذلك، أكد أن أمن وحرية الملاحة مسألة أساسية.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استقبل بومبيو في مكتبه بقصر السلام في جدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بحسب ما أفادت وكالة "واس" في وقت سابق الاثنين.

وبعد ذلك، التقى بومبيو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على غداء عمل.

وكان بومبيو أكد في وقت سابق، أنه سيتحدث مع قادة منطقة الخليج العربي، فضلاً عن مسؤولين في آسيا وأوروبا، استعداداً لبناء تحالف دولي ضد إيران.