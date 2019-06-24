ترمب بعث رسالة "ودية جدا" لزعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الاثنين، أنه بعث "رسالة ودية للغاية" إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، ردا على تهنئة بعث بها كيم إليه الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلاده.

ويأتي تبادل الرسائل في الوقت الذي ما زال فيه الخلاف قائما بين البلدين بشأن مستقبل برنامج كوريا الشمالية النووي، وقبل توجه ترمب، الأربعاء، في جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية.

وقال ترمب إن الرسالة التي تلقاها الأسبوع الماضي من كيم تضمنت تهنئة بعيد ميلاده. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان "أن المراسلات بين الزعيمين مستمرة".

وعلى الرغم من التوترات بشأن طموحات بيونغ يانغ النووية، يؤكد ترمب أن علاقته بكيم طيبة. وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، الأحد، إنه يأمل أن تؤدي رسالة بعث بها ترمب إلى كيم لتمهيد الطريق أمام استئناف المحادثات النووية المتوقفة.

وصرح ترمب للصحافيين خلال مناقشته فرض عقوبات جديدة على إيران بأن "كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل باهر".