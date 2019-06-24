ترمب: على إيران الكف عن رعاية الإرهاب

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التأكيد على منع إيران من تمويل الإرهاب وحيازة السلاح النووي

وقال في تغريدة الاثنين: ما نطلبه من إيران سهل جداً، لا أسلحة نووية ولا مزيد من رعاية الإرهاب."

كما أضاف: "على الدول أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان.

موضوع يهمك تحوّلت منصة "تويتر" في لبنان مساء الأحد إلى حلبة اشتباك بين فريقين سياسيين المُفترض أنهما حليفان "تيار المستقبل" بزعامة... حرب بين حزبين في لبنان.. تغريدة رئيس الحكومة تفجرها العرب و العالم

"أمن مضيق هرمز"

يأتي هذا في وقت يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، السعودية والإمارات من أجل بحث ملف إيران والتصعيد في المنطقة.

وكان بومبيو أعلن بعد لقائه الملك سلمان في قصر السلام بجدة الاثنين، أنه ناقش مع العاهل السعودي تصاعد التوتر في المنطقة والحاجة إلى تعزيز الأمن في مضيق هرمز.

إلى ذلك، أكد أن أمن وحرية الملاحة مسألة أساسية.

يذكر أن واشنطن، تستعد الاثنين، للإعلان عن لائحة عقوبات جديدة وصفها الرئيس الأميركي بالقوية، ستفرض على إيران، في ظل التصعيد الذي شهدته الأيام المنصرمة بين البلدين.

وقال ترمب في برنامج "واجه الصحافة" على قناة "إن بي سي"، مساء الأحد، إنه سيفرض مزيدا من العقوبات على إيران اعتبارا من اليوم الاثنين، لكنه أشار إلى أنه مستعد للسعي من أجل التوصل لاتفاق لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر.