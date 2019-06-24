ترمب يفرض عقوبات مشددة على إيران.. تستهدف خامنئي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله #خامنئي.

وطالب ترمب، إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحا أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة، الخميس الماضي.

وشدد الرئيس الأميركي على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية أو مواصلة رعايتها للإرهاب.

موضوع يهمك أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين، مساء الاثنين عقب توقيع الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بعقوبات جديدة على... بعد خامنئي.. ظريف على قائمة عقوبات أميركا أميركا

وأوضح ترمب أن العقوبات الموقعة على طهران لن تستثني مكتب خامنئي، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية المفروضة على #إيران قد تستمر لأعوام.

وفي كلمة من داخل البيت الأبيض قبل توقيع العقوبات، وصف الرئيس الأميركي بأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران كان كارثة.

وألمح ترمب، بعد توقيع العقوبات، إلى أنه على استعداد للتفاوض مع الإيرانيين إذا رغبوا في ذلك.

وقال الرئيس الأميركي: "رسالتي إلى خامنئي أن يصبحوا بلدا عظيما بدلا أن ينتهجوا هذا النهج المدمر".

وتعهد ترمب بحرمان كل من يعمل مع خامنئي من الوصول للنظام المالي العالمي.

وجاء توقيع ترمب بنفسه على العقوبات داخل البيت الأبيض في دلالة على عزم الإدارة الأميركية على مواجهة سياسات إيران.

يُذكر أن مثل هذه العقوبات تعلنها وزارة الخزانة الأميركية، ولكن المشهد بدا مختلفا هذه المرة.