نائب الرئيس الأميركي يدعو لدعم احتجاجات الشعب الإيراني

دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الأحد، إلى دعم احتجاجات الشعب الإيراني الذي خرج إلى الشوارع في كافة أنحاء إيران العام الماضي للمطالبة بالحرية وتغيير النظام.

وأكّد بنس في مقابلة مع قناة "سي بي إس"، أنه" يجب على أميركا مساعدة الإيرانيين لأن احتجاجاتهم ضد النظام هي خطوة نحو مستقبل لنيل الحرية".

وقال نائب الرئيس الأميركي إن "ما نريد أن نفعله هو الوقوف مع الشعب الإيراني، الذي تجمع الآلاف منه خارج البيت الأبيض يوم الجمعة، وخرج عشرات الآلاف منهم إلى الشوارع العام الماضي في مظاهرات في مختلف أنحاء إيران".

وعندما تم سؤاله عما إذا كانت الإدارة الأميركية تدعم سياسة تغيير النظام في إيران، قال بنس: "منذ الثورة الخضراء في عام 2009، أوضحت الولايات المتحدة أننا مع الشعب الإيراني".

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وأضاف أن "قرار الرئيس بالامتناع عن توجيه ضربة عسكرية عندما علم أن ذلك قد يودي بحياة 150 إيرانيا، آمل أن يرسل رسالة إلى الشعب الإيراني مفادها أننا بينما نقف بحزم ضد الملالي، فإننا نعلق آمالا كبيرة على الشعب الإيراني".

وشدّد بنس على أنه "حان الوقت لإيران كي تدرك أن الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح لها أبداً بالحصول على سلاح نووي".

وأكّد نائب الرئيس الأميركي أن الملالي "على مدار أربعين عامًا نشروا الإرهاب، وهم الراعي الرئيس للإرهاب في العالم، ويجب أن تنتهي تلك الأيام، وستستمر أميركا في الوقوف مع الشعب الإيراني من أجل مستقبل أفضل لهم".

وردا على سؤال حول الهدف من استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات، قال بنس إن الهدف هو الوصول إلى طاولة المفاوضات".

وحول عدم الرد الأميركي على إيران بسبب إسقاط الطائرة بدون طيار، الخميس الماضي، قال بنس إنه "لا ينبغي على إيران أن تخلط بين ضبط النفس الأميركي وعدم وجود عزيمة أميركية".