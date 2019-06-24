هوك: العقوبات أجبرت إيران على خفض إنفاقها العسكري

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، الاثنين، إن العقوبات الأميركية على إيران أجبرتها على خفض إنفاقها العسكري. لافتا إلى أن العقوبات وسوء إدارة إيران للاقتصاد تضعف وكلاءها في المنطقة.

وأشار مجددا إلى أن الرئيس ترمب مستعد للجلوس مع إيران للحوار والتفاوض، نافيا وجود قناة خلفية دبلوماسية للتفاوض مع إيران.

وأضاف هوك أنه أطلع الدول الخليجية على تقييم واشنطن للتهديدات الإيرانية، مؤكدا أنه رغم ضعف إيران بسبب العقوبات ما زالت قادرة على شن هجمات.

وقال "على إيران أن تقابل الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب".

وأكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران أن طهران أكثر عزلة دبلوماسيا من الفترة التي سبقت انسحاب واشنطن من اتفاق فيينا.

ومن المقرر أن يسافر المبعوث الأميركي الخاص بإيران إلى باريس لإجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الاتفاق النووي.

في الأثناء، وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، إلى السعودية لبحث التطورات الحاصلة في المنطقة، لاسيما التصعيد الأخير ضد إيران.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بومبيو في مكتبه بقصر السلام في جدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وفي خضم الحديث المتشدد ضد إيران، قال بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة في محاولة منه لتخفيف حدة التوترات.

ومع ذلك، سيتم الإعلان عن فرض عقوبات جديدة، اليوم الاثنين، في محاولة لإجبار القيادة الإيرانية على الدخول في مفاوضات.