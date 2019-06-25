في قمة 20.. ترمب وولي العهد السعودي يبحثان تصعيد إيران

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترمب من المقرر أن يجري اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول أن ترمب سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وسيناقش ترمب مع ولي العهد السعودي تصاعد التوترات مع إيران، والتهديدات لاستقرار المنطقة.

وقال إن ترمب سيجتمع أيضا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الجمعة والسبت المقبلين.