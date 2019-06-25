مسؤول أميركي: حكمة ترمب تجاه إيران ليست ضعفا

شدد روبرت وود السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح، على أن إيران إذا واصلت الهجوم على بلاده فإن الرد سيكون حاسما.

موضوع يهمك أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه يتمتع بالسلطة القانونية من أجل القيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس.ورداً... ترمب: أستطيع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس أميركا



وكشف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران، لكن عليها أن لا تفسر ضبط النفس الذي تحلى به بعد إسقاط الطائرة المسيرة بأنه ضعف.

وخلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف كشف أن بلاده لن تبدأ صراعا مع إيران ولا تعتزم حرمانها من الحق في الدفاع عن مجالها الجوي ولكن إذا واصلت إيران الهجوم علينا فسيكون الرد حاسما.

تأتي هذه التصريحات على خلفية إسقاط طهران طائرة عسكرية أميركية مسيرة، في20 يونيو/حزيران في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو إيراني، كما أعلن مسؤول أميركي كبير.

فيما أعلن حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، أن الطائرة الأميركية المسيرة التي وصفها بـ"التجسسية" تم إسقاطها في حدود المياه الإقليمية الإيرانية، وكشف أن لا نية لبلاده دخول حرب مع أي دولة، إلا أنهم جاهزون تماماً لأي حرب.