بومبيو: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

شدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الأربعاء، على أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، وأن واشنطن حريصة على الإبقاء على الممرات المائية مفتوحة أمام النفط.



وضمن زيارة قام بها بومبيو إلى نيودلهي، أكد وجود بعض اختلافات في وجهات النظر بين البلدين، لكنه قلل ونظيره الهندي من الخلافات بين البلدين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية مؤكدين قدرة البلدين على التعاون بالرغم من هذه الخلافات.



وقال بومبيو للصحافيين بعد لقائه جايشانكار "الأصدقاء المقربون قد يواجهون بعض الخلافات، والولايات المتحدة كانت واضحة ونحن نسعى إلى مزيد من الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز التجارية".



فيما كشف وزير الخارجية الهندي، عن وجود حاجة إلى تصفية الخلافات والوصول إلى علاقة سليمة، وأن بومبيو أطلعه على النقاط التي تقلق واشنطن من إيران، وأن الهند أصبحت تعلم ما يقلق الطرفين من بعضهما، مشدداً على الحفاظ على طرق إمداد النفط للأسواق العالمية.

وقد وصل بومبيو إلى العاصمة الهندية مساء أمس الثلاثاء، والتقى صباح اليوم الأربعاء رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وذلك بعد زيارة السعودية والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران.