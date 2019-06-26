ترمب: القيادة الإيرانية ستكون "غبية" و"أنانية" إذا لم تبحث عن اتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إن القيادة الإيرانية ستكون "غبية" و"أنانية" إذا لم تبحث عن اتفاق.

فيما أكد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة ستكون في موضع قوة في حال اندلعت حرب مع إيران مشيراً إلى أنها لن ترسل قوات برية للمشاركة في النزاع الذي أكد أنه "لن يطول كثيراً".

لكنه أعرب في مقابلة أجرتها معه "بزنس فوكس نيوز" عن أمله بـ"ألا يحصل ذلك". وأضاف "لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث شيء ما. نحن في وضع قوي للغاية. ولن تطول (الحرب) كثيراً. ولا أتحدث هنا عن إرسال جنود على الأرض".

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وكان ترمب قد قال أمس الثلاثاء إن أي هجوم إيراني ضد مصالح أميركا سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة لدرجة الإزالة من الوجود، مضيفاً أن القادة الإيرانيين أنفقوا أموال الشعب الإيراني على الإرهاب، ولا يفهمون إلا لغة القوة.

وكانت طهران قالت إن العقوبات الأميركية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا".

وقال ترمب على تويتر "بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر اليوم، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع..

أي هجوم من إيران على أي شيء أميركي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة.. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو".