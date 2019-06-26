مولر سيدلي بشهادته أمام الكونغرس حول "التدخل الروسي"

أعلنت لجنتا القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، أن المدعي الأميركي الخاص السابق روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته علناً في 17 يوليو المقبل بشأن تقريره حول التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، على "تويتر" أن "روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، بموجب مذكرة استدعاء".

موضوع يهمك انتقد جون دود، المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، تقرير مولر، ووصفه بأنه "عملية احتيال" ولا يستبعد أن مولر قدم... محامي ترمب السابق: تقرير مولر كذب واحتيال أميركا

وأكد رئيس اللجنة القضائية، جيري نادلر، أن مولر سيدلي بشهادته "في جلسة مفتوحة".

وقال نادلر وشيف في بيان مشترك "لقد طالب الأميركيون بالاستماع مباشرة إلى المدعي الخاص، حتى يتمكنوا من فهم ما قام هو وفريقه بفحصه وكشفه وتحديده بشأن هجوم روسيا على ديمقراطيتنا".

وقضى مولر ما يقرب من عامين في التحقيق، وتوصل إلى أنه لا توجد أدلة تثبت تواطؤ حملة الرئيس ترمب مع الروس.