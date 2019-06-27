"ملل" هكذا وصف ترمب أولى مناظرات المرشحين الديمقراطيين للرئاسة

تابع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أولى مناظرات الحزب الديمقراطي بين المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة في 2020.

وجاءت متابعة ترمب للنقاشات الأولية يوم الأربعاء من على متن طائرة سلاح الجو الأميركية الرئاسية، أثناء توجهه إلى قمة العشرين في اليابان.



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غير أنه أطلق عدداً قليلاً من التغريدات التي سخرت من المشاركين، وامتنع عن تزكية أو اختيار مرشح محدد، خلال بث المناظرات.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس للأعمال صباح الأربعاء، إنه يعتزم مراقبة النقاش خارج نطاق الالتزام.

لكنه في تغريدة قبل 90 دقيقة تقريباً من صعود المتنافسين إلى المنصة، أشار ترمب إلى أنه سيترك مراقبة الحدث لشخص ينوب عنه،

وغرّد: "أنا على متن الطائرة الرئاسية في طريقي لإنقاذ العالم الحر".

وتمسك الرئيس تقريباً بالالتزام بعدم التدخل، حيث قدم معظم تعليقاته أثناء تزود الطائرة بالوقود في انكوراج في ألاسكا، بعد وقت قصير من بدء النقاشات.

وقال ترمب عن المرشحين الديمقراطيين فور إقلاع الطائرة: "أعتقد أنهم سيؤدون جميعاً بشكل سيئ"، كما غرد أثناء الرحلة: "ملل.. أينما تدير جهاز التلفاز.. هناك نقاشات".



ورغم أن اسم الرئيس ترمب لم يرد كثيراً بشكل مباشر في النقاشات، إلا أن المرشحين على خشبة المسرح، كانوا قد ركزوا على صلب سياساته حول الهجرة وإيران والاقتصاد.