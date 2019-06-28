أميركا..الكونغرس يفرج عن 4.6 مليار لمواجهة أزمة الهجرة

وافق #الكونغرس_الأميركي، الخميس، بصورة عاجلة على مبلغ 4.6 مليار دولار لمواجهة أزمة الهجرة على الحدود المكسيكية، في أعقاب عدد كبير من المآسي التي وقع ضحيتها أطفال، ومناقشات كشفت عن انقسامات في إطار الحزب الديمقراطي.

واضطرت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، #نانسي_بيلوسي، إلى الموافقة، ولم تتمكن من إدخال البنود التي كانت ترغب بإضافتها.

وينص القرار الذي تمت الموافقة عليه قبل ذلك بيوم في مجلس الشيوخ، المؤلف من أكثرية جمهورية، على تأمين تمويل لاستقبال قاصرين ومراقبة الحدود أيضا، وهذا ما سيُعتبر انتصاراً لدونالد ترمب.

واتخذ القرار في مجلس النواب بـ 305 أصوات في مقابل 102، ومعارضة 95 ديمقراطيا، وهم جزء كبير من الأغلبية الديمقراطية (235 مقعدا).

وقالت نيتا لوي الرئيسة الديمقراطية للجنة المسؤولة عن هذه المفاوضات: "كان بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل للعائلات والأطفال. لكن للأسف ما كان البيت الأبيض ومجلس الشيوخ سيسمحان بذلك".

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واحتفل الجمهوريون بانتصار "الحس السليم". وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب: "سيكون مسؤولو الحدود وقضاة الهجرة والجيش مجهزين بشكل أفضل لتعزيز حدودنا والتعامل مع قضايا الهجرة والتحقيق في الاتجار بالبشر".

وأضاف: "ستتلقى عائلات المهاجرين والأطفال أيضا علاجاً طبياً أفضل ومأوى أكثر أماناً".

وأرادت مجموعة من الديمقراطيين إضافة بنود إلى القرار تفيد أنه لا يمكن استضافة أي طفل في مراكز الإقامة أكثر من 90 يوماً، وأن يتم إنهاء العقود المبرمة مع مراكز خاصة.

وأوضحت النائبة التقدمية، براميلا جايابال، أنه "كان من الضروري جداً إدراج هذه الأحكام لضمان أن تذهب هذه الأموال فعليا إلى الأطفال الذين يُفترض أن تساعدهم".

ويأتي هذا التصويت بعد أسبوع اتسم بالمآسي على الحدود وأثارت غضباً في الولايات المتحدة، حيث يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون اللوم حول خطأ أزمة الهجرة.

وأثارت صورة جثتي أب وابنته على ضفة نهر ريو غراندي موجة غضب كبرى، بعدما توفيا غرقاً. وقد نُشرت مباشرة بعد الكشف عن الظروف المعيشية القاسية لـ 300 شاب مهاجر في مركز احتجاز في تكساس.