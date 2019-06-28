ترمب يهاجم منافسيه: بايدن خمول وبيرني مجنون

شنَّ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هجوماً عنيفاً من اليابان، حيث يتواجد لحضور قمة العشرين، على منافسيه المحتملين في انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة، وهما جو بايدن وبيرني ساندرز.

وغرد ترمب من اليابان: "أنا في اليابان أمثل بلادي جيداً في قمة العشرين، ولكن سمعت أنه لم يكن يوماً جيداً للخامل جو، وللمجنون بيرني، الأول متهالك، والثاني مجنون".

I am in Japan at the G-20, representing our Country well, but I heard it was not a good day for Sleepy Joe or Crazy Bernie. One is exhausted, the other is nuts - so what’s the big deal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2019

وليس واضحاً من التغريدة ما الذي يقصده الرئيس الأميركي على نحو دقيق. ولكن بادين، نائب الرئيس الأميركي السابق، شنَّ هجوما، الخميس، على سياسة الضرائب الخاصة بترمب.

وخلال الجولة الثانية من المناظرات التمهيدية للمرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي، الخميس، أعلن بايدن أنه يتعهد بالتخلص من الإعفاءات الضريبية للأغنياء.

وقال بادين إن "ترمب وضعنا في موقف مخيف، وسألغي التخفيضات الضريبية التي مررها للأثرياء".

أما ساندرز فقد وصف ترمب بأنه "عنصري"، و"كذب على الأميركيين خلال حملته الانتخابية". ووعد ساندرز بدعم ومساندة الأسر العاملة.

ودأب ترمب خلال الحملات الانتخابية على توجيه انتقادات حادة لخصومه.