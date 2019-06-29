ترمب: أريد مقابلة زعيم كوريا لأقول له كلمة واحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه ربما يقابل رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية في المنطقة منزوعة السلاح.

وقال ترمب على تويتر " بعد عقد بعض من الاجتماعات المهمة جدا ومن بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود/المنطقة منزوعة السلاح كي أصافحه فقط وأقول له مرحبا".



After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

ووصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إلى أوساكا اليابانية للمشاركة في أعمال قمة العشرين.

وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديد الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المُناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

ويشارك ترمب في القمة السنوية لمجموعة العشرين، ثم سيتوجه إلى كوريا الجنوبية حيث سيجري مشاورات في سول حول الأزمة مع كوريا الشمالية الناشئة عن برنامجها للأسلحة النووية.