ترمب ومحمد بن سلمان يبحثان سلوك إيران العدائي

أعلن البيت الأبيض في بيان له، فجر السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.

وأفاد البيان أن ترمب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران.

هذا وناقش ترمب مع محمد بن سلمان دور السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط، وفق البيان.

موضوع يهمك اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش قمة العشرين في أوساكا، وقال... شاهد.. كلمة محمد بن سلمان أثناء لقائه ترمب في اليابان السعودية

جاء ذلك بعدما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش القمة العشرين في أوساكا، وقال ترمب خلال اللقاء: "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين خلق فرص عمل كبيرة في أميركا".

وقال ترمب: "إن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع".

من جهته، قال الأمير محمد بن سلمان لترمب: "العالم كله ممتن لجهودكم في محاربة الإرهاب". وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة".