ترمب في كوريا الجنوبية.. قمة محتملة مع كيم

وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى كوريا الجنوبية، السبت، قادما من اليابان بعد اختتام قمة العشرين، وسيجري محادثاته مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن. وفي خطوة تاريخية، سيزور ترمب، الأحد، المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وتوجه كل من مون وترمب إلى كوريا الجنوبية بعد حضورهما قمة مجموعة العشرين في اليابان. ومن المقرر أن يتناول الرئيسان العشاء معًا في القصر الرئاسي، السبت، في القصر الرئاسي.

وفي اليوم الثاني من زيارة ترمب، يوم الأحد، 30، من المخطط أن تجرى محادثات القمة الكورية والأميركية. وهي الثانية من نوعها بعد تنصيب مون، وبعد 80 يوما من انتهاء محادثاتهما الأخيرة في واشنطن في أبريل/نيسان.

وستجرى المحادثات الثنائية والموسعة ومأدبة الغداء ويليها مؤتمر صحافي مشترك ظهر الأحد. ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان سبل تعزيز التحالف الكوري الجنوبي والأميركي وسبل تعزيز التنسيق من أجل تحقيق التفكيك النووي في شبه الجزيرة الكورية بصورة عميقة، نقلا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

ويتركز الاهتمام الأكثر أثناء زيارة ترمب إلى كوريا الجنوبية هذه المرة حول زيارته إلى المنطقة المنزوعة السلاح.

وتكتسب زيارة ترمب الى المنطقة التي تعتبر رمزا أخيرا لتقسيم الكوريتين والحرب الباردة، مغزى كبيرا كونها زيارة يقوم بها رئيس الولايات المتحدة الأميركية التي حاربت ضد كوريا الشمالية في الماضي.

وتتسلط الأضواء على رسالة الرئيس ترمب المتوقعة التي سيدلي بها أثناء الزيارة بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والسلام.

وجذبت زيارة ترمب إلى كوريا اهتمام العالم بعد أن اقترح لقاء مفاجئا في المنطقة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون. ويبرز تساؤل حول ما إذا كان سيتم لقاء ثلاثي بين الرئيسين الكوري الشمالي والأميركي بالإضافة للرئيس مون أم لا.

وظهرت تكهنات بأنه في حال عقدت القمة الثلاثية، فإن المكان سيكون القرية الحدودية بانمونجوم.

يذكر أنه إذا عقد لقاء القمة الثنائي الكوري الشمالي والأميركي أو الثلاثي بين الكوريتين والولايات المتحدة بصورة درامية، فإن ذلك من شأنه أن يشكل منعطفا مهما للأوضاع السياسية في شبه الجزيرة الكورية التي انحدرت إلى حالة من التأزم بعد لقاء هانوي في فبراير، ويقود إلى وضع الحوار .

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه ربما يقابل رئيس كوريا الشمالية خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية في المنطقة منزوعة السلاح.

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وقال ترمب على تويتر: "بعد عقد بعض من الاجتماعات المهمة جدا ومن بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود/المنطقة منزوعة السلاح كي أصافحه فقط، وأقول له: مرحبا".

واعتبرت كوريا الشمالية، السبت، أن عرض ترمب المفاجئ عقد لقاء مع زعيمها "مثير للاهتمام"، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك بعد.