ترمب: ولي العهد السعودي صديق فعل الكثير لبلاده

اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش قمة العشرين في أوساكا. وقال ترمب خلال اللقاء: "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين خلق فرص عمل كبيرة في أميركا.

وقال ترمب: "إن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع".

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هذا ويشهد اليوم الثاني من قمة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان، اجتماعات ثنائية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديد الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية استمرت يومين.